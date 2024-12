Salvini attacca sui social la consigliera di Circoscrizione di Torino, che però ha detto tutt’altro

TORINO – Il ministro Matteo Salvini ha attaccato sui suoi social la Consigliera della circoscrizione 7 di Torino Ilaria Genovese per una sua intervista sul Corriere della Sera. Salvini ha postato la foto di Genovese col pungo alzato (la Consigliera è in quota AVS) accompagnandola con la frase virgolettata: “Una persona che spaccia NON rappresenta un problema di sicurezza”. A questo ha aggiunto il suo commento: “Ma certo, che male farà mai un venditore di morte? Uno schiaffo alla legalità e agli italiani perbene. A sinistra non conoscono limite alla vergogna”.

In realtà, come la stessa Genovese ha specificato sui suoi social (e come c’è scritto chiaramente nell’intervista, che è molto più articolata), la frase è: “Ritengo che il fenomeno dello spaccio non debba essere trattato esclusivamente come un problema di sicurezza, ma come il sintomo di disuguaglianze sociali e mancanza di opportunità”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese