Il 5 al Teatro Regio di Torino il sorteggio della Kings World Cup Nations e il Draft di Kings League Italy

Giovedì 5 dicembre al Teatro Regio di Torino si terranno a partire dalle 18:00 il sorteggio della Kings World Cup Nations e il Draft di Kings League Italy.

L’evento sarà trasmesso in streaming su tutte le piattaforme Kings League e tradotto simultaneamente in italiano e in inglese e si articolerà in due momenti: nella prima parte verrà effettuato il sorteggio del calendario della Kings World Cup Nations, nuova competizione alla sua prima edizione che si terrà in Italia dall’1 al 12 gennaio e la cui finalissima si disputerà all’Allianz Stadium di Torino.

Prima del sorteggio verranno svelate anche tutte le altre nazioni partecipanti, oltre a quelle già annunciate: scopriremo le sette squadre che andranno a completare il tabellone con Spagna, Messico, Marocco, Saudi Arabia, Argentina, Colombia, Giappone, Perù ed Italia.

Nella seconda parte ci sarà il Draft della Kings League Italy: i dodici club italiani, rappresentati dai propri presidenti, andranno a comporre il roster delle proprie squadre selezionando dieci calciatori ciascuno. Ad accedere al Draft saranno i giocatori selezionati attraverso i Tryouts che si sono tenuti a Milano nel weekend del 9 e 10 novembre, e che verranno dunque distribuiti nelle varie squadre dopo attente valutazioni dei presidenti che si affidano ai propri staff tecnici per poter far le scelte migliori in vista dell’inizio della competizione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese