Detiene 120 kg di materiale esplosivo: denunciato 48enne di Luserna San Giovanni

LUSERNA SAN GIOVANNI – Un uomo di 48 anni di Luserna San Giovanniè stato scoperto detenere 120 kg di materiale esplosivo, fuochi d’artificio pericolosi e botti acquisiti senza licenza e in violazione della legge dagli agenti della Polizia di Stato.

Per lui è scattata la denuncia per detenzione di materiale esplodente e per fabbricazione e commercio abusivo dello stesso. La Procura della Repubblica di Torino insieme agli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, hanno individuato l’uomo che stoccava il materiale pericoloso nel condominio in cui risiedeva.

I sospetti sono caduti sull’uomo perché riceveva grandi pacchi avvolti dal nastro adesivo nero quando risultava essere il cuoco di un penitenziario locale. Dai controlli si è appurato che i pacchi contenevano materiale esplosivo acquistato online ma che per la potenza e il contenuto dovevano essere venduti con licenza e in negozi muniti di autorizzazione prefettizia. Una perquisizione in casa e nelle cantine ha permesso di trovare 120 kg di fuochi illegali.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati sino alla sentenza definitiva.

