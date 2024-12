Cuneo: assolto il gestore della pista di downhill in cui morì un 38enne nel 2021

CUNEO – É stato assolto il proprietario della pista di downhill a Viola Saint Grée in cui nel 2021 perse la vita un 38enne.

Il processo era nato perchè i familiari del deceduto avevano chiesto il risarcimento danni e la dinamica dell’incidente non era chiara. Secondo il pubblico ministero la rampa per il salto era stata posizionata in modo pericoloso e non era a norma, di conseguenza la responsabilità per la morte del 38enne ricadeva sul gestore dell’attività. Il giudice Alberto Boetti però ha assolto l’imputato perchè il fatto contestato non è considerabile come reato.

