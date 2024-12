Meteo in Piemonte: per il weekend dell’8 Dicembre arrivano pioggia e neve

TORINO – Nel fine settimana del 7 e 8 dicembre 2024, il Piemonte vedrà condizioni meteo invernali con temperature in calo e fenomeni variabili tra pioggia e neve a bassa quota. La regione sarà interessata da un peggioramento atmosferico a causa di una perturbazione in arrivo.

Provincia di Torino

Sabato 7 dicembre: cielo molto nuvoloso con possibili piogge sparse, neve prevista a partire dai 700-800 metri. Temperature tra 3°C e 8°C.

Domenica 8 dicembre: tempo instabile con precipitazioni miste e temperature in ulteriore calo, tra 1°C e 6°C​

Provincia di Cuneo

Sabato 7 dicembre: nevicate attese sopra i 600 metri, temperature minime intorno a 0°C e massime di 5°C.

Domenica 8 dicembre: cieli coperti con neve a quote collinari. Minime sotto lo zero, fino a -2°C in pianura​

Provincia di Alessandria

Sabato 7 dicembre: pioggia diffusa e clima freddo, temperature tra 2°C e 7°C.

Domenica 8 dicembre: possibili schiarite al mattino seguite da nuovi rovesci. Temperature comprese tra 1°C e 5°C​

Provincia di Novara

Sabato 7 dicembre: piogge intermittenti e banchi di nebbia nelle ore mattutine. Minime attorno ai 2°C e massime fino a 7°C.

Domenica 8 dicembre: qualche schiarita ma con rischio di rovesci nel pomeriggio. Temperature tra 1°C e 6°C​

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola

Sabato 7 dicembre: cieli coperti e nevicate moderate a partire dai 900 metri. Temperature minime attorno a 0°C, massime intorno ai 4°C.

Domenica 8 dicembre: freddo intenso con possibilità di ulteriori nevicate nelle aree montane. Minime di -1°C​

Le previsioni indicano dunque un fine settimana dominato da freddo, pioggia e neve, specialmente sulle aree montuose e collinari. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) e il MeteoLive confermano le condizioni di maltempo per l’Immacolata​

