Fondazione Crescere Insieme ETS: 8 dicembre concerto gospel, 13 dicembre taglio del panettone con Alena Seredova

TORINO – “Aiutare i bambini. C’è qualcosa di più dolce?” L’8 dicembre a partire dalle ore 17:00 in Piazza San Carlo si svolgerà l’ormai tradizionale appuntamento per la Città di Torino del Concerto Gospel per la Vita “Sunshine Gospel Choir”, magistralmente diretto da Alex Negro. Un coro magico, vincitore del Gospel Jubilee Award, incanterà la piazza con musiche e canzoni che scalderanno il cuore di grandi e piccini.

“Siamo molto felici di proseguire con questa tradizione natalizia che nel tempo ha contribuito al miglioramento delle condizioni e della qualità della vita dei piccoli degenti del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale di una struttura ospedaliera fondamentale per il nostro territorio” dichiarano da Fondazione Crescere Insieme ETS.

Grazie all’aiuto di tutti e al lavoro della Fondazione si è potuta finanziare la ristrutturazione e l’ampliamento dei Reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva dell’ospedale, aggiornare continuamente la struttura con tutte le tecnologie necessarie e supportare lo studio scientifico nel campo della Neonatologia.

Nella giornata di sabato 14 saranno inoltre presenti a Giaveno, in piazza San Lorenzo e nella giornata di domenica 15 a Torino, in Gran Madre, in via Monferrato 1. Inoltre, le vendite sono sempre disponibili nei negozi che espongono la locandina.

Inoltre, venerdì 13 dicembre, alle ore 11:30, in via Lagrange avrà luogo il tradizionale taglio del panettone con la madrina Alena Seredova e gli sponsor, MAINA, CRAI ed ASCOM nella simpatica MAINApercar di fronte alla Rinascente.

Tutto questo grazie al sostegno della nostra Madrina Alena Seredova e a Sponsor d’eccezione come MAINA e ASCOM Confcommercio Torino e provincia, con il supporto della logistica CRAI che, in questi anni, hanno creato una sinergia vincente permettendo la realizzazione di innumerevoli progetti a sostegno dei bambini prematuri nati al Sant’Anna, polo d’eccellenza e

punto di riferimento per le famiglie e i bambini in tutto il Piemonte e di tutta Italia.

