Più posti letto negli studentati del Piemonte: dal Miur oltre 21 milioni di euro

ROMA – Saranno stanziati 21.142.528 di euro per aumentare l’offerta di posti letto per gli studenti in Piemonte: è arrivato il via libera da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. Le risorse serviranno a realizzare edifici destinati a studentati o compiere interventi di recupero e ammodernamento di strutture già esistenti.

Nello specifico, alla Fondazione CEUR, per la residenza Torino Piazza Nizza, in piazza Nizza a Torino, andranno 14.362.500 di euro per 207 nuovi posti letto e all’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, per l’Ex Convento Santa Monica e Palazzo Danna d’Usseglio a Savigliano, 6.780.028 di euro per 57 nuovi posti letto.

Lo stanziamento di 21 milioni a livello regionale è parte di un investimento di 187 milioni su scala nazionale. Questo va ad aggiungersi ai circa 500 milioni già assegnati, tramite il V bando della legge 338/2000, con cui il MUR cofinanzia l’acquisto o la ristrutturazione di immobili per gli studenti. Attualmente i posti letto totali finanziati sono 9.071 di cui 6.671 nuovi.

È stato così possibile realizzare alloggi e residenze, ma anche procedere alla manutenzione straordinaria, al recupero, alla ristrutturazione edilizia e urbanistica di strutture universitarie, nonché l’acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie.

Garantire alloggi agli studenti significa dare concreta attuazione al diritto allo studio, pilastro fondamentale per consentire a tutti i giovani, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, di costruire il proprio futuro. Offrire alloggi accessibili non è solo un aiuto per il percorso degli studenti ma un passo verso una società più giusta, dove tutti, possano dimostrare il proprio talento e impegno, facendo davvero la differenza.

Ha spiegato Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese