Alla Cascina Roccafranca di Torino, venerdì 13 dicembre torna la Festa della Luce

TORINO – Anche quest’anno Cascina Roccafranca, in via Rubino 45, organizza la tradizionale Festa della Luce, un appuntamento che celebra la gioia, il bene e la luce interiore, rivolgendosi in particolare alle famiglie e ai più piccoli. L’evento, ispirato al Diwali indiano, si terrà venerdì 13 dicembre a partire dalle ore 17 e offrirà un ricco programma di attività e spettacoli con ingresso libero e gratuito.

La Festa della Luce prende spunto dal Diwali, noto come la “festa delle luci”, durante il quale le case vengono decorate con lampade di argilla per simboleggiare la vittoria del bene sul male. Questa celebrazione è solo una delle tante tradizioni legate alla luce presenti in diverse culture: dall’Hannukah ebraica alla Festa di Santa Lucia, fino alle luminose celebrazioni di Lione. Anche Cascina Roccafranca ha voluto trarre ispirazione da queste tradizioni per creare un evento unico e coinvolgente.

La festa si aprirà alle ore 17 con attività pensate per tutte le fasce d’età. Tra i momenti più attesi:

Laboratorio creativo “ Giocando con la Luce ” (ore 17.30) – un’attività dedicata ai bambini dai 2 ai 6 anni, che prevede letture ad alta voce di album illustrati e la creazione di un porta-lumino in argilla per illuminare il Natale. Il laboratorio si terrà presso la Rocca Incantata.

” (ore 17.30) – un’attività dedicata ai bambini dai 2 ai 6 anni, che prevede letture ad alta voce di album illustrati e la creazione di un porta-lumino in argilla per illuminare il Natale. Il laboratorio si terrà presso la Rocca Incantata. Spettacolo teatrale “ Favola! Storia di un abbraccio ” (ore 17.30) – un’esperienza sonora e teatrale dedicata ai bambini dai 6 anni in su, a cura di Les Puzzettas e L’Uomo delle Favole . La narrazione, ricca di momenti magici e sorprendenti, racconta le avventure di Zet e Ta, due amiche che, grazie alla curiosità e alla voglia di giocare, superano paure e litigi per creare insieme una straordinaria pianta a partire da semplici scatole di cartone.

” (ore 17.30) – un’esperienza sonora e teatrale dedicata ai bambini dai 6 anni in su, a cura di e . La narrazione, ricca di momenti magici e sorprendenti, racconta le avventure di Zet e Ta, due amiche che, grazie alla curiosità e alla voglia di giocare, superano paure e litigi per creare insieme una straordinaria pianta a partire da semplici scatole di cartone. Lancio delle lanterne ecologiche (a seguire) – il momento conclusivo della serata sarà dedicato al lancio delle lanterne, rigorosamente ecologiche e sostenibili, un gesto simbolico per celebrare la luce e i desideri condivisi.

L’evento è gratuito e aperto a tutti: un’occasione imperdibile per riscoprire il valore della luce e del bene, in un’atmosfera di festa e inclusività.

