In mostra ad Acqui Terme oltre 200 presepi da tutto il mondo

ACQUI TERME – Da oggi, il Movicentro di Acqui Terme, in provincia di Alessandria, si trasforma in un viaggio globale attraverso l’arte e la tradizione del presepe: più di duecento presepi provenienti da ogni angolo del mondo sono esposti nella Mostra internazionale dei presepi, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune.

L’esposizione offre una varietà sorprendente di creazioni: presepi in vetro, terracotta, ferro battuto, ceramica e persino meccanici. Tra le opere spiccano pezzi unici, alcuni di notevoli dimensioni, altri di appena pochi centimetri. Tra i modelli più originali, un presepe costruito interamente con mattoncini Lego, con la fontana della Bollente (simbolo di Acqui Terme) a fare da sfondo. Non mancano curiosità come presepi allestiti all’interno di una chitarra, realizzati da appassionati e collezionisti privati. Una sezione speciale è dedicata ai bambini, con i lavori delle scuole materne, elementari e medie che partecipano al concorso “Mini Presepi”.

La mostra sarà visitabile oggi e domani, poi nei giorni 14, 15, 21 e 22 dicembre, e infine dalla vigilia di Natale fino al 6 gennaio. Un appuntamento imperdibile per immergersi nello spirito natalizio e scoprire come l’arte possa interpretare la tradizione in forme sempre nuove.

