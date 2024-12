Pareggio per la Juventus: termina 2-2 la partita con il Bologna

TORINO – Si è conclusa 2-2 la partita giocata all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Bologna.

La Juventus incappa così in un altro pareggio, trovandosi costretta a rimontare davanti al proprio pubblico per evitare la prima sconfitta della stagione. Nel primo tempo, è stato il Bologna a portarsi avanti grazie alle reti di Ndoye e Pobega. Nella ripresa, invece, i bianconeri hanno reagito parzialmente con i gol di Koopmeiners e Mbangula, entrati in rete negli ultimi minuti di gioco.

