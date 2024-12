Volley, Novara piega al tie-break Vallefoglia e vince 2-3

PESARO – Grandi emozioni al Pala Megabox di Pesaro per il big match Vallefoglia-Novara, valido per la dodicesima giornata di andata della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. La sfida ha regalato spettacolo e intensità, con un risultato finale di 2-3 (29-27, 16-25, 17-25, 25-23, 17-19)? Le “zanzare” di Lorenzo Bernardi hanno dimostrato ancora una volta la loro determinazione, riuscendo a ribaltare un match che sembrava compromesso e conquistando due punti preziosi al tie-break dopo aver annullato un match point.

La protagonista assoluta della serata è stata Tatiana Tolok, che con i suoi incredibili 36 punti ha guidato Novara verso la vittoria. La sua prestazione, caratterizzata da potenza in attacco e precisione nei momenti decisivi, è stata fondamentale per superare una coriacea Vallefoglia, allenata da Andrea Pistola. Quest’ultima, nonostante il supporto del pubblico di casa e una grande reazione nel quarto set, non è riuscita a capitalizzare il match point nel tie-break.

Con questa vittoria, Novara ottiene il nono successo stagionale, consolidando il quarto posto in classifica e mantenendosi a distanza dalle inseguitrici.

