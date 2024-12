Chieri trionfa nel derby: 3-0

TORINO – Il Pala Fenera ha ospitato un derby avvincente tra Chieri e Pinerolo, con le padrone di casa che si sono imposte con un netto 3-0. La partita ha visto un primo set dominato dalle collinari, che hanno letteralmente “regalato” un parziale di 25-6, mettendo in difficoltà le ospiti fin dai primi scambi.

La Wash4green, pur mostrando segni di miglioramento nei set successivi, ha faticato a trovare ritmo e coesione, chiudendo il secondo set 25-21 e il terzo 25-23, in cui è riuscita a mettere in difficoltà Chieri portandosi sul 21-23. Tuttavia, la reazione delle padrone di casa è stata fulminea, con un filotto di punti che ha chiuso la contesa.

Anna Gray, ex di turno, ha guidato la squadra con 15 punti, mentre Skinner e Omoruyi hanno dimostrato la loro incisività, soprattutto nel secondo set, dove hanno punito la resistenza delle pinelle.

Dall’altra parte della rete, Pinerolo ha mostrato segni di vita soprattutto nel terzo set, grazie a tentativi di riscatto da parte di Akrari (9 punti), Andela e Smazek, ma non è bastato per rovesciare le sorti della partita. La squadra di coach Bregoli si è dimostrata compatta e determinata, non concedendo alcun margine di errore.

Ora, per la Wash4green Pinerolo, l’obiettivo è chiaro: nella prossima sfida contro Roma, in programma per domenica a Villafranca Piemonte, è fondamentale conquistare i tre punti per rimanere in corsa e ritrovare la fiducia dopo questa battuta d’arresto.

