Volley: Cuneo viene sconfitta in trasferta contro Bergamo per 3-0

TREVIGLIO – La Honda Olivero Cuneo non trova punti nella trasferta di Bergamo: le padrone di casa si impongono per 3-0 al Pala Facchetti di Treviglio. Due buoni parziali non bastano alle Gatte per trovare punti pesanti lontano dalla Granda.

La partita

Il primo parziale vede partire meglio le padrone di casa, brave a conquistare un break di vantaggio (8-6). Tuttavia le Gatte restano in scia nella parte centrale di set, giocandosi i cambi palla (16-15). Nel finale Bergamo mette la quarta e chiude sul 25-20 il primo parziale.

Il secondo set parte male per le Gatte: Bergamo non guarda in faccia a nessuno e sale 8-1. Dopo l’inizio complicato la Honda Olivero Cuneo si mette a giocare, accorciando sul 16-10. Tuttavia Bergamo gestisce il parziale, chiudendo sul 25-18 e sbarrando la strada al possibile ritorno delle Gatte.

Il terzo set è decisamente il più equilibrato della sfida. Le due squadre rispondono colpo su colpo e nessuno riesce a fare il vuoto (8-7). La fase centrale di parziale vede le Gatte sugli scudi, tanto da conquistare un prezioso break (14-16). Nel finale Bergamo torna sotto (20-21) e fa valere tutta la sua qualità, chiudendo parziale e partita (25-23).

Volley Bergamo 1991 – HONDA OLIVERO CUNEO 3-0 (25-20, 25-18, 25-23)

STARTING SIX: Kapralova (14 pti), Lazic, Bjelica (14 pti), Polder (1 pto), Cecconello (4 pti), Signorile, Panetoni (L)

Entrate: Colombo, Martinez (8 pti), Scialanca, Bakodimou (5 pti)

Non entrate: Sanchez Savon, Bisegna, Turco

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese