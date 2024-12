Juve: Andrea Cambiaso sottoposto ad esami per valutare l’infortunio alla caviglia

TORINO – Il giocatore bianconero Andrea Cambiaso è stato sottoposto ad esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio alla caviglia sinistra, accusato durante la sfida di Serie A contro il Bologna. L’episodio si è verificato al 5′ del primo tempo, quando Cambiaso, in un tentativo di respinta su un potente tiro di Ndoye, ha subito una rotazione innaturale del piede, costringendolo a lasciare il campo pochi minuti dopo per fare spazio a Rouhi.

L’incidente ha destato preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico della Juventus, soprattutto in vista dell’importante impegno di Champions League previsto per mercoledì contro il Manchester City all’Allianz Stadium.

Il tecnico Thiago Motta attende aggiornamenti sulle condizioni del laterale, fondamentale per il gioco della squadra.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese