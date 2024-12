Tentava di fuggire in Tunisia: divieto di espatrio dopo un bonifico sospetto

TORINO – Un giro di bonifici dal suo conto corrente italiano a uno tunisino intestato a lui e a sua moglie ha destato l’attenzione degli investigatori, portando a un divieto di espatrio per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour. Condannato in primo grado a 17 anni di reclusione per l’omicidio di due rapinatori nel 2021, Roggero avrebbe tentato di organizzare la sua fuga verso un Paese da cui l’estradizione non è garantita.

La segnalazione della Guardia di Finanza ha rivelato un flusso di denaro sospetto, che ha fatto scattare le indagini e il successivo intervento del Tribunale del riesame su ricorso della Procura generale di Torino. Gli investigatori hanno messo in luce un piano ben congegnato: oltre ai bonifici, Roggero avrebbe trasferito le quote della sua gioielleria ad altri, segnalando una volontà di distaccarsi dalla sua vita in Italia.

Mentre i legali del gioielliere stanno preparando un ricorso in Cassazione, la situazione si complica ulteriormente per Roggero, che si trova ora in una posizione delicata.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese