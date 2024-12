Il punto sulla nevicata a bassa quota in Piemonte – FOTO

TORINO – È stata una notte di neve in molte zone della nostra regione.

Già ieri sera le nevicate a bassa quota, come nelle attese, sono arrivate nell’Alessandrino sud-orientale, dove la neve si è spinta fino in pianura a soli 100m di quota sul livello del mare. Fiocchi sull’autostrada A7 all’altezza di Serravalle Scrivia (AL) e prima nevicata di stagione fino in pianura tra Tortonese, Novese e Scrivia.

Ma non solo. Ha nevicato anche lungo l’autostrada A6 TO-SV da Mondovì (CN) fino a Carcare (SV), localmente fitta sul confine Piemonte-Liguria tra Priero (CN) e Millesimo (SV).

Per quanto riguarda il Torinese, sono state segnalate nevicate sulla Collina di Torino sopra i 500 metri, a Pino Torinese. Niente invece sul capoluogo piemontese. Imbiancata leggermente anche Superga e, come da previsioni, non è certo mancata la neve a Sestriere e Bardonecchia. Stessa cosa per il Colle della Maddalena.

Un po’di neve anche a Biella e al Santuario d’Oropa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

