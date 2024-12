Stellantis apre impianto europeo di batterie al litio in Spagna

TORINO – Niente Torino, niente Italia. Stellantis ha annunciato un accordo con il gruppo Catl per investire fino a 4,1 miliardi di euro in una joint venture con l’obiettivo di costruire un impianto europeo di batterie al litio ferro fosfato su larga scala a Saragozza, in Spagna.

Le batterie prodotte a Saragozza, a parire dal 2026, saranno per auto di piccola dimensione, quelle previste a Termoli (joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies) sono invece per vetture grandi.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese