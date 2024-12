Babbo Natale si è schiantato contro un palazzo a Caselle Torinese

CASELLE TORINESE – Periodo di lavoro pieno per Babbo Natale in queste settimane che precedono la festività che lo riguarda da vicino. Così, tra un impegno e l’altro, può capitare qualche incidente. A Caselle Torinese, per esempio, il buon vecchino si è andato a schiantare contro la parete esterna di un palazzo in via Martiri.

Si tratta ovviamente di una enorme e ironica proiezione luminosa sul muro del condominio. La foto, che ha suscitato vari commenti, è stata pubblicata da Saverio Anastasio nel gruppo facebook “Sei di Caselle Torinese se…”, uno dei tanti gruppi in cui i cittadini si scambiano informazioni e curiosità.

