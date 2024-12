Condannata a 5 mesi per oltraggio la titolare della torteria di Chivasso

IVREA – Ricorderet Rosanna Spatari, titolare della Torteria di Chivasso che in epoca Covid era diventata il centro della “disobbedienza” dei No Vax. Ora Spatari è stata condannata a 5 mesi di reclusione dal tribunale di Ivrea per oltraggio a pubblico ufficiale.

La donna aveva infatti in più occasioni insultato gli agenti di polizia municipale che si erano presentati nel 2021 per identificare i clienti della torteria, accolti senza green pass. I fatti realtivi al processo risalgono al 2021, durante la seconda ondata di pandemia. Assolto il fratello che era imputato con lei.

