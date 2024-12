Istituto Valsalice adotta un alloggio di UGI per i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie

TORINO – Venerdì 13 e sabato 14 dicembre 2024 l’Istituto Valsalice destina parte degli introiti delle sue due tradizionali serate benefiche natalizie di “Aspettando Natale” a UGI Odv, per adottare uno degli alloggi di corso Unità d’Italia.

È un gesto importante, perché attesta l’affetto e la vicinanza della città nei confronti di UGI Odv, realtà radicata sul territorio per la sua attività di sostegno alle famiglie dei bambini oncologici, sia durante il periodo delle cure sia successivamente nel periodo off therapy.

Le novecento famiglie che frequentano il Valsalice ogni anno premiano una Associazione che si distingua sul territorio cittadino per l’attività benefica ed il supporto dato alla comunità sia locale che straniera (in casa UGI sono ospitate sia famiglie italiane che di ragazzi provenienti dai Paesi più diversi), oltre a finanziare un proprio progetto all’estero. Le vendite di beneficenza che si terranno presso l’Istituto Valsalice e la lotteria annessa sono aperte a tutti, anche alle famiglie esterne alla scuola: dalle ore 19 alle ore 22 di venerdì 13 e sabato 14 dicembre 2024, il cortile dello storico Istituto salesiano accoglierà le sue famiglie e chi volesse unirsi a questa raccolta benefica.

Tutta la città si è stretta attorno a questa iniziativa, dai club calcistici (che hanno messo in palio una loro maglia autografata) ai piccoli e grandi imprenditori locali, che hanno messo in palio i più svariati premi. Momenti di riflessione, mercatini, canti e giochi per i ragazzi per riscoprire il valore della comunità e della solidarietà per chi, come UGI Odv, accanto all’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, cerca di regalare quella serenità e quella magia natalizia ogni mese dell’anno ai piccoli pazienti oncologici e ai loro genitori.

