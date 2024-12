A Torino Xmas Comics&Games un incontro con l’Astronauta Paolo Nespoli

TORINO – Domenica 15 dicembre si chiude all’Oval Lingotto Fiere di Torino la decima edizione di Xmas Comics&Games, evento dedicato a fumetti, giochi, videogiochi, cosplay e cinema.

Il programma sul palco principale prevede alle 11 la gara di karaoke, alle 13.30 l’intervento del doppiatore Maurizio Merluzzo, alle 14.30 la competizione cosplay del circuito Nordic Cosplay Championship e alle 18.15 il concerto di Giorgio Vanni.

Nella sala incontri, alle 11, Samantha Scuri parla delle origini di manga e anime, mentre alle 15 è previsto l’incontro con l’astronauta Paolo Nespoli. In programma anche dibattiti su sessualità e violenze di genere, inclusività nei videogiochi e fumetti erotici.

Il Magico Villaggio di Xmas offre attività per bambini, foto con Babbo Natale, truccabimbi e spettacoli. Nell’area rock si svolgono le finali di Battle of the Bands e performance di scuole di musica.

L’evento chiude alle 19.30.

