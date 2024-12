Il Natale al Mufant di Torino: inizio dei lavori della nuova area Rooftop

TORINO – Il MUFANT, Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino, spalanca le sue porte all’immaginario fantasy con una grande Festa di Natale Fantasy nei pomeriggi di sabato 28 e domenica 29 dicembre. Un evento imperdibile che celebra la magia delle feste in un connubio tra letteratura, cinema, arte e intrattenimento.

L’iniziativa segna l’inizio dei lavori per la nuova area Rooftop, situata sul tetto del museo, che verrà ristrutturata grazie ai fondi europei del bando Youtoo, promosso dalla Città di Torino. Lo spazio rinnovato sarà inaugurato nel 2025 e ospiterà attività, eventi e mostre per avvicinare la comunità giovanile torinese al museo e ai suoi nuovi ambienti.

Fantasy e Natale: un connubio senza tempo

Da Le Cronache di Narnia a Harry Potter, fino a Il Signore degli Anelli, il genere fantasy ha sempre intrecciato le sue storie con l’atmosfera natalizia. In questa tradizione si inserisce la Festa di Natale Fantasy del MUFANT, che promette due pomeriggi ricchi di sorprese. Tra le attività in programma ci saranno giochi a tema, bancarelle di prodotti artigianali, laboratori artistici dedicati alla creazione di decorazioni magiche e la partecipazione di ospiti d’eccezione del panorama fantastico italiano.

Il cuore dell’evento sarà il Mercatino Natalizio Fantasy, allestito tra le teche espositive del museo. I visitatori potranno immergersi in un mondo incantato, acquistando oggetti di artigianato unici, assistendo a dimostrazioni artistiche dal vivo e partecipando a giochi e attività coinvolgenti.

L’anteprima della mostra su Salgari

La festa offrirà anche l’occasione per un’anteprima speciale: la mostra Sandokan, il ritorno della tigre, dedicata ai racconti malesi di Emilio Salgari e sostenuta dalla Fondazione CRT. L’esposizione anticipa le attività che, a partire dalla primavera 2025, animeranno il nuovo Rooftop del MUFANT.

Un weekend di eventi tra libri, arte e performance

La due giorni sarà arricchita da appuntamenti imperdibili nella sala conferenze del museo.

Si comincia sabato 28 dicembre alle ore 16.00 con la presentazione dell’antologia Natale a Torino. La città del futuro, a cura di Teodora Trevisan e pubblicata da Neos Edizioni. All’evento parteciperà l’editrice Silvia Maria Ramasso. A seguire, alle ore 17.00, il pubblico potrà assistere alla performance musicale The Abbey Road Goes Ever On, con Luca Tersigni, Alberto Borgata ed Enrico Cacciatori. L’evento vedrà anche la partecipazione di Emanuele Manfredi, che realizzerà dal vivo un’opera pittorica dedicata a L’arte di disegnare i draghi.

Domenica 29 dicembre sarà la volta di un panel letterario dedicato al mondo del fantastico. Alle ore 16.00 verranno presentati i libri Creature dell’impossibile. Esseri immaginari tra folklore e letteratura fantastica, a cura di Chiara Nejrotti e Luisa Paglieri, e Ambra Marea di Alessandro Del Gaudio. A seguire, si terrà una tavola rotonda sul tema Il Fantasy e il Natale, con la partecipazione delle coppie di autori Luca Tarenzi e Sara “Aislinn” Benatti, e Beppe Roncari e Flavia Imperi.

La giornata si concluderà con un momento simbolico: il taglio del nastro della nuova area Rooftop con una spada, alla presenza delle istituzioni, dei co-direttori del MUFANT, Silvia Casolari e Davide Monopoli, e del direttore dei lavori, l’architetto Hartmut Grabowski.

Informazioni pratiche

La Festa di Natale Fantasy si svolgerà nei consueti orari di apertura del museo, dalle 15.30 alle 19.00. L’accesso avverrà con i biglietti standard del MUFANT. Per maggiori informazioni e tariffe, è possibile consultare il sito ufficiale del museo: www.mufant.it.

