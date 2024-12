Torino, la Polizia Postale arresta 5 persone per pedopornografia

TORINO – Si chiama Dangerous Share l’operazione che la polizia postale di Torino ha intrapreso per tutelare i minori.

Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica ha esteso l’operazione di contrasto alla pedopornografia online su tutto il territorio piemontese.

Sono state arrestate 5 persone in flagranza di reato.

Denunciati in stato di libertà due indagati, ai quali è stato sequestrato materiale informatico utilizzato per la detenzione e distribuzione dei contenuti multimediali illeciti.

L’attività è partita grazie alla segnalazione della no profit britannica Child Rescue Coalition, ed è proseguita sotto copertura per ingaggiare i sospettati, con cui sono stati cambiati contenuti pornografici di minorenni. L’attività ha permesso quindi di identificarli e coglierli sul fatto.

Hanno collaborato le sezioni di Asti, Alessandria, Biella, Novara e Vercelli.

I soggetti arrestati hanno dai 40 ai 78 anni, rei di detenzione di ingenti quantità di materiale pedopornografico e della sua distribuzione illecita.

Tre degli arrestati sono stati condotti in carcere e altri due collocati agli arresti domiciliari in attesa delle udienze di convalida presso gli Uffici del GIP dei Tribunali ordinari competenti per territorio. Si precisa che i soggetti devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva.

