Ottavi di Coppa Italia: la Juventus vince contro il Cagliari 4-0

TORINO – Si sono giocati all’Allianz Stadium di Torino gli ottavi di finale di Coppa Italia, la Juventus di Thiago Motta ha affrontato il Cagliari. I bianconeri hanno battuto il Cagliari qualificandosi per il turno successivo dove affronteranno l’Empoli.

La partita

Juventus in vantaggio per 1-0 sul Cagliari alla fine del primo tempo con un gol di Vlahovic al 44′. I sardi sono partiti forte con Lapadula che già dopo pochi secondi ha sfiorato il vantaggio. I bianconeri hanno impiegato del tempo per alzare la pressione.

Al 53′ Koopmeiners da punizione porta la Juventus sul 2-0. All’80’ è Conceicao a segnare il terzo gol. Nico Gonzalez in ripartenza affronta tutta la difesa del Cagliari e anticipa l’uscita di Scuffet con un pallonetto e firma, all’89’ il 4-0 che chiude la partita contro il Cagliari.

