Pinerolo: si reca in ospedale per un forte dolore e scopre di avere un raro tumore di 4 chili

PINEROLO – Nella vita un di uomo di 52 anni scorre tutto come sempre finché un dolore acuto a un fianco e la presenza di sangue nelle urine non lo mettono in allarme. Da qui la corsa in ospedale e l’ecografia al pronto soccorso di Pinerolo.

Poi l’esito: il professionista 52enne non solo ha un tumore, ma si tratta – come scoperto da ulteriori esami diagnostici – di una forma rara di tumore al rene, una massa di ben 4 chili che ha finito con l’occupare buona parte della cavità addominale destra e che aveva cominciato a comprimere anche gli altri organi.

Così il paziente è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Rivoli dove, come riporta La Repubblica, è stato sottoposto a un delicato intervento di nefrectomia radicale, con l’asportazione del rene e del surrene. L’operazione chirurgica è stata condotta da una equipe multidisciplinare.

Dopo alcuni giorni di degenza, l’uomo è stato dimesso continuando a essere seguito dalle cure multidisciplinari uro-oncologiche dell’AslTo3. Ora, a tre mesi dall’intervento chirurgico, dalla Tac total body eseguita risulta godere di buona salute.

