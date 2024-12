A San Maurizio Canavese apre un supermercato Aldi

TORINO – A San Maurizio Canavese ha aperto un punto vendita Aldi. Il supermercato si trova ora in Via Rocciamelone angolo Via Torino. Quello torinese è solo uno dei sei punti vendita che recentemente il gruppo Aldi Sud ha deciso di attivare nel nord Italia; gli altri si trovano ad Arzignano (provincia di Vicenza), a Bussolengo (provincia di Varese), a Varese, a Rimini e a Trieste.

Il gruppo aziendale Aldi ha base in Germania, dove ha oltre 2 mila filiali. Nato come piccolo negozio nella cittadina di Essen, ora si è sdoppiato in due rami: Aldi Nord e Aldi Sud. La catena di supermercati fattura circa 112 miliardi all’anno.

