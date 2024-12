La situazione dell’export piemontese in tre grafici

PIEMONTE – Da gennaio a settembre di quest’anno le esportazioni del Piemonte sono calate del 3,5% rispetto al 2023 e questo è dovuto alla riduzione di export di autoveicoli. Lo dice l’Istat nell’ultimo report sull’export delle Regioni italiane, aggiornato al terzo trimestre del 2024.

Ecco alcuni grafici per avere il quadro della situazione, dati alla mano.

La situazione del nord-ovest

Rispetto allo scorso trimestre, l'export nel nord ovest è cresciuto dello 0,9%, con un valore di 58,6 milioni di euro. Rispetto allo stesso periodo del 2023 però l'Istat registra un calo del 2,2%. Guardando all'Italia c'è uno +0,2% per il Centro, un -1,2% per il Nord-est e un -6,5% per Sud e Isole.

Il Piemonte

L'Istat dice che un "contributo negativo di 0,9 punti deriva dalle minori esportazioni di autoveicoli da Piemonte e Basilicata e di altri mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli, dalla Liguria".

Altro elemento negativo registrato su scala nazionale sono le esportazioni piemontesi che sono calate a picco verso la Germania (-11,4%) e Francia (-6,1%).

Proprio gli autoveicoli sono uno dei cardini dell'export Piemontese. Secondo i dati Istat, le auto sono il 9,6% degli scambi della nostra regione verso l'estero. Rilevanti anche alcuni settori connessi, come le macchine di impiego generale (9,3% sul totale dell'export), parti e accessori per autoveicoli e loro motori (9%), prodotti alimentari (5%) e bevande (4,2%).

