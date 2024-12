Incendio nella cartiera di Mathi: intervento tempestivo dei vigili del fuoco

MATHI – Ieri mattina, un incendio è divampato presso la cartiera Ahlstrom-Munksjo di via Stura a Mathi.

Per domare il rogo, sono tempestivamente intervenuti sul posto i vigili del fuoco dai distaccamenti di Torino Centro, Mathi, Nole e San Maurizio Canavese, che lavorando in squadra sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero eccessivamente e a limitare così i danni.

Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata nell’incendio; ancora in corso gli accertamenti per stabilirne le cause.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese