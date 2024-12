TORINO – Un incendio è divampato nella serata di ieri in via Borgo Dora a Torino, uccidendo due gatti. Le fiamme hanno invaso un appartamento del sesto piano, mettendo in allarme tutto il palazzo. I vigili del fuoco hanno messo in salvo una famiglia con un neonato insieme ad altre persone, non riuscendo tuttavia a fare lo stesso con gli animali domestici.

SUl posto anche la polizia per accertare le cause del rogo.

