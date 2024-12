Traffico in tilt sulla strada tra Ivrea e Santhià: scontro in galleria

IVREA – Traffico in tilt questa mattina nell’eporediese, a causa di un incidente avvenuto sulla strada che collega Ivrea a Santhià.

Lo scontro, per dinamiche e responsabilità ancora da accertare, è avvenuto all’interno della galleria “Passo d’Avenco”. Due i veicoli coinvolti nello schianto, mentre una persona è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave, ed è stata portata in codice verde all’ospedale di Ivrea.

Tuttavia, a risentire del sinistro è stato soprattutto il traffico, fortemente rallentato per diverso tempo. Sul luogo, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti gli uomini della Polstrada per ripristinare le condizioni di sicurezza.

