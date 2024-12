Strano ritrovamento nei boschi di Pocapaglia: la polizia locale si imbatte in una vecchia FIAT Uno sotterrata nel terreno

POCAPAGLIA – Nelle scorse settimane, gli agenti di polizia locale di Pocapaglia, impegnati in attività di vigilanza ambientale per verificare alcuni abbandoni di rifiuti sul suolo, si sono imbattuti in uno strano ritrovamento.

In un sentiero del sottobosco tra le frazioni Saliceto ed America nei boschi di Pocapaglia, gli operatori hanno notato, nascosto dalla fitta vegetazione, un accumulo di materiale ferroso. Avvicinatisi di più, però, gli agenti si sono resi conto di trovarsi in realtà davanti ad una vecchia FIAT Uno, quasi totalmente sotterrata nel terreno e dalla vegetazione circostante.

Dopo aver dato inizio ad accertamenti urgenti, anche a seguito di alcune segnalazioni pervenute da escursionisti e ciclisti della zona, gli agenti sono riusciti ad individuare il proprietario del mezzo. L’uomo è stato destinatario della sanzione prevista dal Testo Unico Ambientale, che prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la rimozione dell’auto e il suo conferimento ad un centro di raccolta autorizzato.

Negli scorsi giorni, poi, il proprietario ha rimosso il veicolo dal bosco. La Polizia Locale ha invitato la cittadinanza a segnalare abbandoni o qualsiasi elemento utile alle indagini all’indirizzo e-mail polizialocale@comune.pocapaglia.cn.it

