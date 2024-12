Pallavolo femminile: Cuneo perde in casa 1-3 contro Scandicci

CUNEO – La Honda Olivero Cuneo perde in casa 1-3 contro Scandicci nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1. Per le cuneesi una partita difficile, dato che con le toscane ci sono 25 punti di differenza in classifica.

Una partita a corrente alternata: bene il primo parziale per le padrone di casa, sempre avanti e in controllo del punteggio (25-16). Secondo set invece disastroso, con Scandicci che attacca bene e mette sotto a muro le avversarie. Terzo set molto combattuto: vantaggio Cuneofino al 19-17, poi Antropova e Herbots salgono in cattedra e portano le loro ai vantaggi, chiudendo 25-27. Quarto parziale a senso unico per le toscane, che sulla scia del set precedente chiudono facile 15-25.

Tabellino: Cuneo – Scandicci 1-3 (25-16, 19-25, 25-27, 15-25)

