Pallavolo femminile: Novara vince 3-0 contro Chieri

NOVARA – Nel primo turno del girone di andata della Serie A1 di pallavolo femminile, Novara in casa ha sconfitto 3-0 Chieri (25-18, 28-26, 25-20), rinsaldando il terzo posto in classifica. Una partita senza troppe sorprese per le padrone di casa, che con Alsmeier (17 punti) e Tolok (15) hanno fatto la differenza quando è servito.

Per Chieri da segnalare la prestazione di Gicquel con 14 punti e 1 muro.

