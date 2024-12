8 milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza dell’area ex CIMI Montubi a Torino

TORINO – Partiranno entro l’estate del prossimo anno i lavori per la messa in sicurezza permanente del sito ex CIMI Montubi, di proprietà comunale, il cui progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessora alle politiche per l’Ambiente Chiara Foglietta.

L’intervento, il cui importo è di quasi 8 milioni e 500 mila euro, prevede la rimodellazione di alcune scarpate costituite da scorie industriali e la successiva posa di ‘capping’ impermeabile per garantirne l’isolamento dall’ambiente circostante e da potenziali fruitori dell’area.

Durante l’esecuzione dei lavori si procederà anche alla realizzazione di una rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche che saranno convogliate in parte verso una bealera, dove è prevista l’installazione di griglie metalliche per prevenire possibili intasamenti ed occlusioni, e in parte verso la rete fognaria. Saranno inoltre realizzati e ripristinati muri e recinzioni perimetrali e tratti di staccionata sul ciglio delle scarpate e ai lati della strada centrale.

L’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è premessa al successivo appalto integrato che sarà espletato da S.C.R.Piemonte S.p.A. per conto della Città.

L’intervento sarà finanziato prevalentemente con fondi del Pnrr provenienti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e destinati a riqualificare i terreni abbandonati di ex aree industriali (i c.d. siti orfani) che, data l’assenza o inadempienza del responsabile, sono a carico della pubblica amministrazione, e in parte con risorse della Regione e della Città.

