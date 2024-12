Sarà Gabry Ponte a sostituire Tony Effe al concerto di Capodanno a Roma

ROMA – Sono stati resi noti i nomi dei cantanti che si esibiranno sul palco di Roma nella sera di Capodanno. In pratica i nomi che sostituiranno il cast iniziale, ritiratosi per polemica dopo l’esclusione di Tony Effe.

Tony Effe era stato invitato con Mahmood e Mara Sattei, poi era stato escluso in un secondo momento per la violenza ed il sessismo dei suoi testi. A quel punto anche gli altri due artisti si erano detti non più disponibili a partecipare. Dopo varie ipotesi è stato comunicato il cast ufficiale che si esibirà al Circo Massimo.

Saranno Gabry Ponte, la PFM, l’Orchestraccia e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Insieme a loro Mariachiara Belardo e Don Cash per la festa ad ingresso gratuito promossa da Roma Capitale e organizzata in collaborazione con Rds. Il programma si aprirà alle 21.30 e proseguirà con il countdown di mezzanotte con Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi.

