Tamponamento tra tre auto sulla A6 a Mondovì, chiusa in direzione Savona

MONDOVI’ – Tre auto si sono scontrate poco dopo il casello di Mondovì sull’autostrada A6 Torino – Savona nella mattinata di oggi, giovedì 26 dicembre. I tre conducenti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, L’autostrada è chiusa per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, dal casello di Mondovì in direzione Savona.

Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì e la polizia stradale oltre al soccorso sanitario del 118.

Foto di repertorio

