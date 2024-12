A Verbania si pagano gli affitti più bassi di tutto il Piemonte

VERBANIA – Stando all’indagine sulla qualità della vita del Sole24Ore, il VCO ha gli affitti più bassi di tutta la regione.

La provincia è la terza più economica del paese per quanto riguarda i canoni di locazione, al primo posto Trapani, seconda Chieti.

In media, in Italia si spende in affitto il 27% del reddito medio pro capite disponibile. A Verbania, solo il 14%.

Il Piemonte è in genere abbastanza caro: dopo il VCO, bisogna aspettare fino alla seconda parte della classifica per vedere una provincia sabauda. Novara, infatti, è la seconda provincia con gli affitti più economici in Piemonte, al 55esimo posto.

Nella classifica finale elaborata dal Sole 24 Ore sulla qualità della vita, la provincia di Verbania si trova al 60° posto, perdendo sette posizioni rispetto al 2022). Un risultato nettamente migliore rispetto ad altre province piemontesi.

