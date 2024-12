Tre denunce per aver truccato gli esami della patente a Domodossola

DOMODOSSOLA – Tre persone, un 44enne del Novarese e due trentenni del Milanese, sono state denunciate per aver truccato gli esami teorici per la patente. Tutti e tre, dai controlli effettuati dalla polizia stradale e la protezione civile, avevano addosso microcamere e micro-auricolari oltre a modem per la trasmissione audio e video che avrebbero permesso di ricevere suggerimenti dall’esterno per superare l’esame.

