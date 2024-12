Brandizzo, conducente accosta a bordo strada e muore

BRANDIZZO – Durante la serata di venerdì 27 dicembre un uomo di 66 anni è stato trovato morto nella sua autovettura.

La macchina si trovava a bordo strada, in via Volpiano, ed è stata avvistata dalla polizia che stava svolgendo controlli di routine.

Insospettiti dall’auto, hanno controllato e hanno trovato l’uomo privo di sensi. A nulla sono serviti i soccorsi del 118.

Per certificare le cause della morte sarà necessaria un’autopsia, ma si ipotizza che l’uomo abbia avuto un malore mentre guidava. Nella dinamica non sarebbero coinvolte altre auto o persone.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese