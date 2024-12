I commercianti di Vinzaglio si scagliano contro i senzatetto

TORINO – I commercianti di Corso Vinzaglio hanno presentato, ben cinque mesi fa, un esposto per il degrado in zona metro, all’incrocio con corso Vittorio.

La situazione, per i commercianti, sarebbe insostenibile a causa della presenza dei senzatetto. Come ben sappiamo, le rigide temperature invernali e la mancanza di servizi di accoglienza adeguati costringono i senzatetto a rifugiarsi sotto i portici.

I negozianti denunciano quindi la sporcizia e la “sensazione di insicurezza” che i senzatetto porterebbero nel porticato con la loro presenza.

La realtà è che, seppur in aumento, i centri di accoglienza per i senza fissa dimora sono pericolosi: molti raccontano di aver subito furti e violenze. Così, molti preferiscono comunque rimanere a dormire in strada.

