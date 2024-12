Ubriaco alla guida nel cuneese fa leva sugli errori nella procedura commessi dalle forze dell’ordine: assolto

CUNEO – I carabinieri non hanno rispettato la procedura e non hanno informato un automobilista ubriaco che aveva diritto a un avvocato, quindi l’imputato va assolto: questo il riassunto di una sentenza del tribunale di Cuneo riguardo a un incidente stradale avvenuto nel 2022 in frazione San Benigno. Le accuse erano di lesioni stradali colpose e guida in stato di ebbrezza.

L’uomofinì fuori strada e a bordo dell’auto c’era anche un altro passeggero, entrambi risultarono positivi all’alcol test. Il guidatore, a colloquio con i carabinieri, sostenne che fosse in realtà l’altra persona ad aver guidato; la pattuglia non refertò le ferite riportate dai due e di conseguenza a processo è caduta l’accusa di lesioni stradale colpose.

Per quanto riguarda la guida da ubriaco, il giudice ha notato che nel verbale e nei resoconti dei carabinieri mancava l’effettiva comunicazione di un quesito, da sottoporre ai due: volete farvi assistere da un legale o no? Poiché non è stata rispettata la procedura, anche questa accusa non ha retto davanti al giudice.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese