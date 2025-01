La Juve perde contro il Milan la semifinale di Supercoppa Italiana

RIYADH – Il Milan ribalta il risultato e vince in rimonta contro una Juve che ha dominato buona parte della partita ma che prima regala un rigore su fallo di Locatelli in area e poi concede la vittoria con autogol di Gatti che spiazza Di Gregorio.

La Juve parte bene con un gol di Yildiz su assist di Mbangula al 21′. Ma sono le fasi finali le più concitate e dopo il fallo di Locatelli su Pulisic in area al 71′, lo stesso giocatore americano conclude in porta dagli 11 metri. Passano 4 minuti e i Rossoneri ribaltano la partita con un’azione di Musah dalla destra che crossa verso il centro: Gatti devia verso la porta bianconera dove trova fuori posizione Di Gregorio concludendo in autogol.

Cerca in tutti i modi la Juventus di recuperare, ma il 90’+5 il fischio dell’arbitro decreta il Milan in Finale di Supercoppa Italiana lunedì contro l’Inter.

