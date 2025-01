Ragazzo di 23 anni aveva sotto il letto 1600 fuochi d’artificio a Torino

TORINO – La Polizia di Stato ha denunciato un ragazzo di 23 anni per commercio abusivo di materiale esplodente. Il giovane è stato individuato tramite storie e post pubblicate sui social, dove pubblicizzava la vendita di materiale ad alto potenziale esplosivo, presumibilmente detenuto in modo non conforme alla legge presso la propria abitazione.

I poliziotti sono risaliti al domicilio del ragazzo, alle Vallette, rinvenendo nella sua camera da letto ben 16 batterie, per 1600 lanci di fuochi d’artificio, di diverse marche e, nella cantina di pertinenza dell’alloggio, una sessantina di cipolle artigianali, una settantina di candelotti esplosivi “Black Thunder” e altre batterie, per ulteriori 800 lanci di fuochi pirotecnici.

