Meteo Piemonte: le previsioni per il fine settimana, all’Epifania potrebbe arrivare la pioggia

TORINO – L’Epifania tutte le feste porta via ma, in questo caso, sul Piemonte potrebbe portare le prime piogge del nuovo anno. Ma andiamo con ordine, partendo dalle previsioni per il weekend.

Le previsioni meteo

Nelle prossime ore, secondo Arpa Piemonte, una temporanea rimonta anticiclonica riporterà tempo stabile sul Piemonte, e nel pomeriggio di oggi sono attese condizioni soleggiate.

Domani affluiranno nei bassi strati correnti umide da est, che comporteranno condizioni molto nuvolose in pianura e temperature massime invernali. Sulle Alpi, l’afflusso di correnti occidentali temporaneamente più umide causerà qualche debole nevicata sparsa sui confini, dal pomeriggio.

Domenica inizierà ad avvicinarsi una saccatura atlantica, con una rotazione del flusso in quota da sudovest. Lo scorrimento di masse d’aria più miti in quota determinerà un rialzo dello zero termico in montagna e condizioni di inversione termica in pianura, che vedrà ancora nuvolosità consistente.

Il fronte principale associato alla saccatura interesserà il Piemonte con delle precipitazioni nella giornata di lunedì.

