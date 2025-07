Toro, il programma estivo di preparazione ha preso il via

TORINO – È iniziato ieri il ritiro del Torino a Prato dello Stelvio (BZ). La squadra si era radunata a Torino l’8 per un periodo di pre-ritiro agli ordini del nuovo mister Marco Baroni. Il 12 luglio i tifosi hanno potuto assistere a una sessione di allenamento a porte aperte al Filadelfia, l’ultima prima della partenza per la sede della preparazione estiva. L’iniziativa, stando alla nutrita partecipazione, è stata apprezzata dai tifosi. Tra i più acclamati Duvàn Zapata, che ha svolto un allenamento personalizzato ma completo, calciando in porta e correndo con fluidità: il rientro si avvicina a grandi passi, le sensazioni sono positive. Aspettarsi il capitano già in campo nelle prime giornate della prossima serie A non è un miraggio, anche se per ora dalla società non vengono fatti proclami.

Alla ricerca di una “spalla” per il colombiano

Di sicuro, il peso specifico dell’attaccante ex-Atalanta è difficilmente sottostimabile: nell’ultima deludente annata, i granata erano stati capaci di un avvio sprint (11 punti nelle prime 6 partite) anche e soprattutto grazie alle sue prestazioni, condite da 3 gol prima del grave infortunio nella gara con l’Inter, il 5 ottobre. A causa della lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale patita durante quella partita, il centravanti aveva terminato anzitempo la stagione. Ora, dopo un infortunio di tale entità e data l’età non più verdissima (34 anni), non ci si può aspettare che tutto il peso dell’attacco gravi sulle sue spalle durante la prossima stagione. Ché Adams ha fatto vedere buone cose, ma serve altro. Si parla di Lorenzo Colombo dell’Empoli, staremo a vedere se sarà lui il prescelto.

Amichevoli in vista del primo impegno ufficiale

Il ritiro in Trentino proseguirà sino al 26 di luglio e in questo periodo i granata giocheranno due amichevoli, già abbastanza impegnative: la prima sarà questo sabato, 19 luglio, contro l’Ingolstadt (squadra di terza serie tedesca), e l’altra proprio il 26 contro la Cremonese, in un anticipo estivo della 15a giornata della prossima serie A. Nella giornata di oggi la società ha comunicato che la prima amichevole sarà trasmessa in diretta streaming su Torino Channel. Poi, il 9 di agosto, i granata si sposteranno in Spagna per giocare un’amichevole al “Mestalla” contro il Valencia. Si vociferava di una tournée estiva in Germania, ma ad ora non ci sono conferme ufficiali.

Obiettivo della preparazione sarà essere pronti per il primo impegno ufficiale, ovvero la partita di Coppa Italia contro il Modena lunedì 18 agosto, valevole per i trentaduesimi di finale.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese