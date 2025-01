Smog, semaforo arancione prorogato fino al 7 gennaio nel Torinese

TORINO – A Torino e in altri 32 Comuni limitrofi prosegue il semaforo arancione del protocollo anti-smog, attivo già da sabato 28 dicembre e ora esteso fino a martedì 7 gennaio compreso. Questo significa che per i prossimi quattro giorni resteranno in vigore le restrizioni alla circolazione per i veicoli diesel Euro 5, inclusi quelli adibiti al trasporto merci.

La decisione arriva a seguito del monitoraggio effettuato oggi da Arpa Piemonte, che ha rilevato un rischio concreto di superamento del limite di 50 microgrammi al metro cubo per la concentrazione media giornaliera di PM10 nei prossimi tre giorni. Una nuova valutazione sarà effettuata proprio martedì 7 gennaio per stabilire se le misure debbano essere ulteriormente prolungate.

Le regole in dettaglio

Il semaforo arancione impone restrizioni aggiuntive rispetto a quelle strutturali già in vigore:

Diesel Euro 5 : divieto di circolazione per tutti i giorni (festivi inclusi) nella fascia oraria 8:00-19:00.

: divieto di circolazione per tutti i giorni (festivi inclusi) nella fascia oraria 8:00-19:00. Diesel Euro 3 e Euro 4 : il blocco, già attivo nei giorni feriali, si estende anche ai fine settimana, sempre dalle 8:00 alle 19:00.

: il blocco, già attivo nei giorni feriali, si estende anche ai fine settimana, sempre dalle 8:00 alle 19:00. Veicoli con dispositivo “Move In”: tutti i mezzi dotati di questo sistema saranno soggetti al divieto, in linea con le previsioni sull’accumulo di inquinanti nell’aria.

Dove si applicano le misure

Oltre a Torino, le limitazioni interessano numerosi Comuni dell’area metropolitana:

Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano.

Le autorità raccomandano di consultare le informazioni aggiornate prima di mettersi in viaggio e di valutare soluzioni di mobilità alternativa per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale.

