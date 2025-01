E’ stata cancellata dopo 13 anni la scritta “TAV = Mafia” dal Musinè

ALMESE – E’ stata cancellata dopo 13 anni la scritta “TAV = Mafia” che compariva sulla fiancata del monte Musinè, all’imbocco della Val Susa. Mistero su chi l’abbia rimossa, visto che il comune di Almese nega di aver ordinato l’intervento. A darne notizie e documentare sui social la parete finalmente libera, è stato il Radicale Igor Boni.

“L’anno 2025 inizia con la rimozione della scritta illegale e infamante TAV=MAFIE da anni esposta sul Monte Musinè all’imbocco della Valle di Susa. – scrive Boni – Avevo personalmente presentato, da presidente di Radicali Italiani, una istanza popolare al Sindaco di Almese per la rimozione della scritta, dopo essermi recato sul luogo nell’agosto del 2023. In seguito alla risposta negativa del Comune avevo quindi presentato un esposto al Ministero dei Trasporti che, nel gennaio scorso, intimò al comune la rimozione della stessa. Oggi finalmente la scritta è scomparsa. Il Comune dice di non essere stato lui a rimuoverla ma è un fatto che finalmente viene meno una scritta che viola il codice della strada e che, soprattutto, esprime un giudizio e un’accusa falsa, insultante e priva di ogni fondamento”.



“Non dubito che vi sarà chi proverà nuovamente a posizionarla – continua Boni – ma ribadisco che, essendo quell’area di proprietà del Comune di Almese come verificato da nostra visura catastale, sta nella responsabilità dello stesso Comune non permettere atti illegali ed, eventualmente, porvi rimedio. La stessa cosa varrebbe ovviamente se la scritta fosse a favore della TAV accusando di infamie chicchessia”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese