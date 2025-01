Piemonte, 57 tonnellate di plastica rimosse dalle spiagge e dai parchi nel 2024: il bilancio di Plastic Free

PIEMONTE – Un risultato significativo per l’ambiente piemontese: oltre 57mila chili di plastica e rifiuti vari sono stati rimossi nel 2024 grazie alle iniziative organizzate da Plastic Free Onlus.

L’associazione, nata nel 2019 per combattere l’inquinamento da plastica, ha promosso 90 appuntamenti di pulizia ambientale tra clean up, passeggiate ecologiche e raccolte specifiche di mozziconi di sigaretta in diverse località della regione. Alle attività di rimozione dei rifiuti si sono affiancati importanti incontri di sensibilizzazione, rivolti in particolare alle nuove generazioni. Durante l’anno, 42 incontri sono stati realizzati negli istituti scolastici del Piemonte, coinvolgendo 2.402 studenti. Gli interventi sono stati personalizzati per le diverse fasce d’età, con l’obiettivo di insegnare ai giovani l’importanza di preservare il pianeta, effettuare una corretta raccolta differenziata e preferire soluzioni alternative alla plastica, al fine di prevenire ulteriori danni ambientali.

Nel corso del 2024, cinque comuni piemontesi hanno inoltre ricevuto il riconoscimento di “Comune Plastic Free”: si tratta di Torino, Collegno, Alpignano, Gaglianico e Cuneo. Un bilancio che conferma l’importanza delle azioni collettive nella lotta contro l’inquinamento e un invito a proseguire sulla strada della sostenibilità per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni.

