Trovati i resti di Mauro Caratti, era scomparso un anno fa da Acqui Terme

RECCO – È finita ieri, con un ritrovamento tragico, la lunga attesa per la famiglia di Mauro Caratti, il farmacista di 67 anni scomparso da Acqui Terme il 29 dicembre 2023. I suoi resti sono stati rinvenuti in un bosco nei pressi di Recco, in provincia di Genova, da un cacciatore di passaggio.

La moglie, Simona Zucca, ha confermato questa mattina l’identità dell’uomo, ponendo fine a mesi di angoscia e domande senza risposta. Caratti, noto farmacista ad Alice Bel Colle, in provincia di Alessandria, era uscito dalla sua abitazione in Strada Moirano, ad Acqui Terme, per una passeggiata, ma non aveva più fatto ritorno.

Una scomparsa nel nulla

Quel giorno, Mauro Caratti indossava una tuta blu, una giacca viola, un cappellino grigio e scarpe grigie con strisce gialle. Nonostante il dispiegamento massiccio di risorse – vigili del fuoco, carabinieri, volontari della Protezione Civile, unità cinofile e droni – le ricerche non avevano dato alcun risultato. Il maltempo e la scarsa visibilità avevano persino impedito l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco di Torino.

Il ritrovamento

Il cacciatore, impegnato in una battuta nei boschi liguri, ha notato resti umani parzialmente coperti dalla vegetazione e ha immediatamente allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Recco, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’identità. Oggi la conferma: si tratta di Mauro Caratti.

Il dolore della comunità

La notizia ha scosso la comunità di Acqui Terme e Alice Bel Colle, dove Caratti era conosciuto non solo per la sua professione, ma anche per il suo carattere cordiale e la disponibilità verso il prossimo.

La famiglia Caratti, che per oltre un anno ha vissuto nell’incertezza, può ora iniziare il difficile percorso di elaborazione del lutto, accompagnata dall’affetto dei tanti che hanno condiviso la loro attesa e la loro speranza.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese