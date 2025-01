TORINO – La notizia è di quelle che fanno ruomore: John Elkann entra nel consiglio di amministrazione di Meta. A dare l’annuncio è stato Mark Zuckerberg in persona con un post sul suo profilo Facebook.

Con Elkann, presentato come “CEO of Exor, and chairman of two of Exor’s auto portfolio companies, Stellantis and Ferrari” entrano in Meta anche Dana White e Charlie Songhurst.

Zuckerberg ha sottolineato cone Elkann possa portare “una grande prospettiva internazionale”.

